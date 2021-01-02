Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursaspor taraftarından polis ekiplerine meşaleli destek

Bursaspor taraftarından polis ekiplerine meşaleli destek

taraftardan detay

Yoğun Mesai Polis Şili Polis Ekipleri Kışla 

-ikramdan detay
-Röportajlar
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursaspor taraftarları, İhsander ve Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, üyeleri, kısıtlama sebebiyle yoğun mesai yapan polis ekiplerine moral vermek için meşaleler eşliğinde çay ve tatlı ikramında bulundu. Yeşil beyazlı taraftarlar ve gönüllüler pandemi sebebiyle yoğun mesai harcayan polis ekiplerini unutmadı. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Acemler Uygulama Noktası'nda görevli polislere meşaleler ve alkışlar eşliğinde sıcak çay ve tatlı ikramında bulundu. 'Emekleriniz için teşekkürler' yazılı pankart açan taraftarlara, yoldan geçen araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı