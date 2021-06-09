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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa polisi 350 bin liralık hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

Bursa polisi 350 bin liralık hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

Hırsızlık ani güvenlik kamerası

Akalan Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Harekete Geç Hırsız 

-Zanlıların çıkarılması

( BURSA )- Hırsızlık ânı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

- Bursa'da kullanılmayan bir dükkândan piyasa değeri 350 bin lirayı bulan elektronik eşya ve kabloları çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalanırken, hırsızlık ânı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan bir dükkânda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride bulunan ve piyasa değeri 350 bin lira tutan elektrik tesisat kabloları, trafo içerisindeki elektrik tesisatı, kamera kayıt cihazı, telefon santral cihazı ve kamera, 3 adet kayıt bilgisayarı ve UPS cihazı çalındı. Olay üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 5 şüpheli M.Ş., M.F, M.Ç, E.S. ve K.İ. ve çalıntı cihazları sattıkları D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan D.Ö. serbest kalırken, diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. (HG-MŞ)
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