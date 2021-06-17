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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

BURSA - Merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

- Polis operasyonundan detaylar - Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilmesiBURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 12 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.Mesajlaşma programları üzerinden gruplar oluşturdukları, çeşitli yöntemlerle para transferi gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Bursa , İstanbul, Manisa ve Aydın'daki bazı adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, SIM kartlar, 8 bilgisayar, 127 kredi kartı ve 89 bin 250 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kredi Kartı Ara Transfer Cep Telefonu 

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