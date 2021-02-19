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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Liselerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı

BURSA - Liselerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı

- Hırsızlık zamanlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların okullardan gerçekleştirdiği hırsızlıklar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da, 3 farklı liseden hırsızlık gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi, Özlüce Anadolu Lisesi ve Nurettin Topçu Kız İmam Hatip Lisesinde farklı tarihlerde hırsızlıklar yaşandı.Okullara girip etrafa zarar veren şüpheliler, okul aile birliği kumbaraları ve bazı bilgisayarları çaldı.Görevlilerin ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, liselerdeki 110 güvenlik kamerasının kaydettiği 75 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.Şüphelilerin hırsızlık yapmak için beyaz plakasız bir otomobille dolaştığını belirleyen ekipler, aynı aracın 100. Yıl Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde seyir halinde olduğunu fark etti.Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç, kovalama sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan S.Ç, R.G, S.T, H.M. ve İ.M. gözaltına alındı.Şüphelilere ait araç ve adreslerdeki aramalarda, 4 demir kesme makası, inşaat eldivenleri ve el fenerleri, 5 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 televizyon, 1 şarjlı matkap, 9 ses yükseltici ve 2 flaş bellek ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç, R.G, S.T. ve H.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, zanlıların okullardan gerçekleştirdiği hırsızlıklar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Harekete Geç 

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