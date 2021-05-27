Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Genç kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

BURSA - Genç kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı



: - Olayın güvenlik kamerası - Şüphelilerin yakalanma anları - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiBURSA (AA) - Bursa 'da bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde geçen pazar günü Didem Turan'ın telefonunun çalınmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç yapan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen kişinin kimliklerini belirledi.Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saklandıkları adreste gözaltına alınan E.A. ve H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Atatürk Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan 2 kişiden biri, cebindeki telefonu kapkaç yaparak çalmıştı. Şüphelinin arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Turan'ın durumu bildirmesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kapkaç Akalan Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Pazar Günü 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement