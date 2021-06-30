Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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( BURSA )- Motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı BURSA



- Bursa'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ânbeân yansıdı. Ağır yaralanan 26 yaşındaki genç motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlama ânları saniye saniye kaydedildi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi ve 70. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BCH 188 plakalı araç ana yola çıktığı sırada, 77 BS 153 plakalı motosiklet, otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki S.Ç. motosikletten fırlayarak yaklaşık 30 metre ileri düştü. O sırada otomobilde bulunan 10 yaşındaki M.S. de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kaza ânı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki yaralı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ve otomobildeki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (AK-MŞ)

