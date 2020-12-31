Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da yılbaşı öncesi terminalde HES kodu ve kış lastiği denetimi

Bursa'da yılbaşı öncesi terminalde HES kodu ve kış lastiği denetimi

Ekiplerin denetimi,

Polis Yılbaşı Kış Lastiği Trol 

-HES kodu sorgulaması,
-Kar lastiği denetimi,
-detaylar

( BURSA )- Polis ekipleri Şehirlerarası Bursa Terminali'nde yolcu otobüslerini tek tek durdurdu BURSA

- Bursa'da trafik ekipleri yılbaşı öncesi yoğunluğun yaşandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculara HES kodu ve araçlara kış lastiği denetimi yaptı. Bursa'da 80 saatlik kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek için yollara düştü. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kısmen yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri de sabahtan itibaren gün boyu denetimlerini sürdürdü. Yolcu otobüslerini terminal çıkışında durduran polisler, 1 Aralık'ta uygulamaya başlanan kış lastiği kontrolü yaptılar. Ayrıca trafik ve asayiş ekipleri otobüslerle yolculuk yapanların HES kodu olup olmadığını kontrol etti. Trafik ekipleri olumsuz bir duruma rastlamazken, ekipler sürücüleri de uyarmayı ihmal etmedi (SA-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı