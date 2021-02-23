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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bursa'da yarım milyonluk tapu dolandırıcılığına suç üstü baskın

- Bursa'da yarım milyonluk tapu dolandırıcılığına suç üstü baskın

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Gayrimenkul Polis Ekipleri 

-(linkteki bir güvenlik kamerasını açamadık bilginize)
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-https://wetransfer.com/downloads/3696b81b734de3212c6c07ee3db5a7a920210222110209/cf17842f6fa1752cbc37163e8224ef1f20210222110327/c03587

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletnamelerle 500 bin TL değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirmek isteyen şüpheliler, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Operasyon anı, güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olay, Gürsu Tapu Müdürlüğü'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tapu müdürlüğüne gelen 2 şüpheli, sahte vekaletnamelerle 500 bin TL değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirmeye çalıştı. Bu sırada tapu görevlileri, vekaletnamelerin sahte olduğunu anladı ve şüphelileri oyalamaya başladı.
Tapu görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, banko görevlisinin yanında işlemlerini sürdürmeye çalışan 2 şüpheliyi suç üstü olarak yakaladı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin yakın geçmişte de aynı yöntemle vatandaşları mağdur ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BÖ-
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