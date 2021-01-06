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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da trafikte makas attı faciadan böyle dönüldü...O anlar kamerada

Bursa'da trafikte makas attı faciadan böyle dönüldü...O anlar kamerada

Makas atan otomobil, metro duvarına çarpması, arkadan gelen araçlar, otobüsün güçlükle durması, araçtan inen gençler, şok yaşaması, kazadan sonra aktüel görüntü, fotoğraflar

( BURSA - ÖZEL)- Otomobille makas atan 3 gencin içinde bulunduğu otomobil önce metro duvarına çarptı sonra otobüsle çarpıştı. Otobüstekiler ve otomobildeki 3 genç ölümden döndü BURSA

Tahkikat Can Güvenliği Güvenlik Kamerası Metro İstasyonu Aktüel 


- Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobildeki gençler hem kendi can güvenliğini, hem de sebep oldukları kazada otobüstekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir otomobilin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza dün akşam Bursa-Ankara yolunda Gürsu metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre trafikte hızlı şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, metro istasyonuna çarptı. Kaza yapan otomobile arkadan gelen bir otobüs de çarpınca faciadan dönüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilden inen 3 genç ile otobüs sürücüsü büyük şok yaşadı. Kaza anı arkadan gelen bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. (HG-MŞ)
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