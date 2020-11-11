Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da taciz iddiası sonrası otobüs karıştı, yaşananlar kamerada

Bursa'da taciz iddiası sonrası otobüs karıştı, yaşananlar kamerada

- Güvenlik kamerası

( BURSA )- Otobüsteki vatandaşların alkollü şahsa tepkileri ve darp etmeye çalışması da güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

Taciz İddiası Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Mastürbasyon Genç Kadın 


- Bursa'da şehir içi sefer yapan halk otobüsündeki taciz anları otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 93 hat numaralı halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yolculardan 25 yaşındaki Bahar B., otobüsten ineceği sırada hemen önünde duran Mustafa Ç.'nin kendisine ve yanında bulunan 22 yaşındaki Şule K.'ye bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bunun üzerine Bahar B., bağırarak tepki gösterdi. Durum üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki göstermeye başladı.
Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.’yi gözaltına aldı. Durumu fark eden ve öğretmen olduğunu öne süren bir yolcu ise, “Bunun izahı yok, bir de genç kızınız var. Bunu daha önce yapmadığınız ne malum? Belki orada oturup başka birine daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Ses çıkarmayanlar da vardı” dedi.
Cinsel tacizde bulunan adam, “Bu ben değildim. O anki ben değilim. Gözlerimi görmüyor musun? Binmekle hata yaptım. Özür dilerim gerçekten. Bu bir hata, ben iki taraflı sandım" dedi.
O anlar otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı Kameralara yansıyan görüntülerde ise, genç kadının durumu fark ettikten sonra tepki vermesi ve otobüsten inmeye çalışan şüphelinin vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü.
Diğer yandan şüphelinin tepkiler üzerine kadına saldırmaya çalışması ve yine vatandaşlar tarafından engellenmesi kameralara yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ç. adliyeye sevk edildi. (HG-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı