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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyete getirilişi

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Kışla 

-Emniyetten çıkışları

( BURSA ) BURSA

- Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde son bir hafta içerisinde yaşanan kombi hırsızlıkları ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin Özgür C., Murat G. ve Rıfat T. olduğunu tespit etti. Orhangazi ilçesi Yeni Sölöz Mahallesi'nde oldukları belirlenen şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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