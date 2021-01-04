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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da kırmızı ışıkta dehşet anları...Küçük çocuk metrelerce sürüklendi

Bursa'da kırmızı ışıkta dehşet anları...Küçük çocuk metrelerce sürüklendi

Kaza anı güvenlik kamerası

Kırmızı Işık Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Işık İhlali Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri aktüel detay
-Vatandaş röportaj

( BURSA )- Kırmızı ışıkta geçen ticari araç küçük çocuğa çarptı o anlar kameralara yansıdı BURSA

- Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan ticari araç küçük çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesi eski Gemlik yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta duran diğer otomobillerin yanından kırmızı ışıkta geçmek isteyen sürücü o sırada babasının yanından ayrılarak yola atlayan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun ilk tedavisini olay yerinde yaparken küçük çocuk ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-İHS)
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