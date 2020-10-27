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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da kadın hırsızlar şok etti

Bursa'da kadın hırsızlar şok etti

- Kadın hırsızların siteye giriş anları güvenlik kamerası

( BURSA ) -- "Kendi evlerine girer" gibi evlere giren kadın hırsızlar 60 bin liralık altını çaldı o anlar kameralara yansıdı BURSA

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- Bursa'da kendi evlerine girer gibi evlere giren 2 kadın hırsız 60 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde buluna bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadın sitenin demir kapısından geçtikten sonra apartman kapısını açarak içeri girdi. Evin içerisinde bulunan 60 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler daha sonra soğuk kanlı bir şekilde siteden çıkarak ortadan kayboldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. (HG-İHS)
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