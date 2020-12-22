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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Operasyondan görüntü, ele geçen malzemeler

( BURSA ) -- Orhaneli ilçesinde yılbaşı öncesi bin 406 litre kaçak içki ele geçirildi BURSA

Jandarma Kaçak Yılbaşı İstihbarat Kaçak İçki 


- Bursa’da yılbaşı öncesi jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1406 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor. Kentte 4 kişinin kaçak içkiden ölmesi ve yaklaşan yılbaşı öncesi alarma geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timleri, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak çalışması sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği istihbaratı üzerine operasyon başlattı. Orhaneli İlçesi Çöreler ve Esentepe Mahallelerinde ikamet eden Y.E. ve M.S.K.’nin ev ve eklentilerine yapılan baskında 933 litre fermente alkol, 306 litre şarap, 80 litre rakı, 53 litre bira, 23 litre viski, 9 adet 100 litrelik jelikan varil, 2 adet damıtma kazanı 1 adet damıtma aparatı 8 adet alkol ölçme aparatı ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Toplam 1406 litre kaçak içki ile 18 bin lira paraya el koyan jandarmanın gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturması sürüyor. (OSM-İHS)
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