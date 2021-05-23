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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da genç kızın telefonu böyle çalındı

Bursa'da genç kızın telefonu böyle çalındı

güvenlik kamerasından detay

Genç Kız Kamera Güvenlik Kamerası Allah Hırsız 

-olay yerinden detay
-didem turan'dan röportaj
-dükkandan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da iş yerine gireceği sırada genç kızın telefonunu arka cebinden alarak kaçan şüpheli kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlatırken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didem Turan (21) sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evinden çıktı. İş yerinin olduğu caddeye geldiği sırada arkasından takip eden iki kişi tam iş yerinin kapısını açarken, arka cebinden telefonu el çabukluğu ile alarak kayıplara karıştı.Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olayı yaşayan Didem Turan, "İş yerime gelirken, kapıyı açarken durduğum yerde dükkanın önünde cebimden alıp kaçıldı. Sonrasında peşinden gittim fakat yetişemeyince geri döndüm. Yanında geçen adamla beraberlermiş fakat ben görmediğim için ileri gittiğim zaman 'abi bunu tanıyor musun?' dediğimde tanımıyorum diyerek cevap verdi. Polise başvurdum direk polisler geldi. İfademi aldılar kameraları incelediler ve inşallah bulunur. İnsan korku yaşıyor. 5 senedir bu dükkanda çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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