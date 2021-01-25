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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı

Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı

- Traktörün çalınma anı güvenlik kamerası

Akalan Güvenlik Kamerası İtiraf Harekete Geç Hırsız 

-- Bulunan traktör görüntüsü

( BURSA ) -- 2 traktörü çalan hırsız üçüncüsünü çalarken yakalandı BURSA

- Bursa'da 2 traktör çalan hırsız üçüncüsünü çalarken yakalandı. O anlar kameralara yansırken, şüphelinin ifadesinde, ''Kaçak definecilik yapmak için çaldığını'' itiraf ettiği öğrenildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen traktör hırsızlığının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek çalınan traktörlerin merkez Osmangazi ilçesine getirildiğini tespit etti. Şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, traktörü ise sahibine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli Hakan B.'nin emniyetteki ifadesi şaşkına uğrattı. Hakan B., traktörleri satmak için değil, kaçak definecilik yapmak için çaldığını iddia etti. Ayrıca zanlının geçmiş yıllarda kaçak define avcılığı ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi. (HG-MŞ)
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