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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

bisiklet çalınma anını güvenlik kamerası

( BURSA ) BURSA

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- Bursa’nın Kestel ilçesinde eczanenin önüne bırakılan bisiklet, kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta saat 17:15’de Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan eczanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Fıstık market alışverişi yapmak için bisikletini eczanenin önüne bıraktı. Bisikleti gören hırsız, önce keşif yaptı. Daha sonra geri dönerek bisikleti çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Bisikleti çalınan Ramazan Fıstık, "Market alışverişimi yapmak için bisikletimi kısa süreli park ettim, döndüğümde yerinde bulamadım. Önce arkadaşlarımın şaka yaptığını sandım ama gerçeği kamera kayıtlarını izleyince çalındığını anladım. Umarım en kısa sürede bisikletimiz bulunur " dedi.

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