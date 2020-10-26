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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bursa’da aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

kaza anı

( BURSA ) -- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç 


- Bursa Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana kazada geri manevra yapan hafif ticari araç altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kadının aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya Güzelyalı İstiklal Caddesi üzerinde hafif ticari aracıyla manevra yaptırmak isteyen Y.A. geri geri giderken Hacer Bankant isimli kadına çarparak aracın altında kaldı. Aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Hacer Bankant Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hacer Bankat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan sürücü Y.A Mudanya polisince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (HK-
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