Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da 850 bin liralık hırsızlık kameralarda

Bursa'da 850 bin liralık hırsızlık kameralarda

Hırsızlık anları güvenlik kamerası

( BURSA )-Güvenlik kameralarını hiçe saydı, dükkan ve evleri soydu, otomobil çalarak polis otosuna çarptı, 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Çalıntı Otomobil 


- Bursa'da hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli çalıntı otomobille polis otosuna çarptı. Ekiplerin yapmış olduğu operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen ve 33 adet farklı suçtan aranan 40 yaşındaki M.S.'yi yakalamak için düğmeye bastı. Ekipler şüphelinin 11 farklı işyeri ve 1 evden yaptığı hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler şüpheli M.S.'yi saklandığı ikametinde düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.S.'nin 11 farklı işyeri, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı, 2 olay 6136 kanuna muhalefetten, 1 uyuşturucu madde ve 1 kamu malına zarar vermekten hakkında işlem yapıldığı ve hırsızlıkların toplamında 850 bin lira zarar verdiğini belirledi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı