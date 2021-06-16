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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı

- Emniyetin paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleri Bursa 'da bankadan 200 lira soyulduBURSA (AA) - Bursa 'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.Ekipler, bankanın camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.Banka güvenliği ve şube müdürüyle görüşen ekipler, vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.Polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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