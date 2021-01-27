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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Büfe faresi kameraya böyle yakalandı

Büfe faresi kameraya böyle yakalandı

hırsızın kasayı karıştırması

Akalan Güvenlik Kamerası Yasaklar İlginç Görüntü Hırsız 

-hırsızın yerde oturması
-güvenlik kamerası görüntüleri
-işyerinden detaylar
-işyeri sahibinin röportajı

( BURSA )- Bursa’da kısıtlama saatlerinde büfeye giren hırsızın kasayı boşalttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı- Hırsızın otomobil farı gördüğünde kendisini saklaması esnasında ortaya ilginç görüntüler çıktı BURSA

- Bursa’da sokak kısıtlamalarını fırsata çeviren hırsızın büfeye girip kasayı boşaltması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın otomobil farı gördüğünde kendisini yatarak saklaması ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'ye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine giren hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Olay akşam 20.30 sularında yaşanırken, içeriye giren hırsızın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Hırsızın iş yerinin arka tarafında bulunan camdan girdiği ve kasada bulunan bozuk paraları aldıktan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Yaşananlardan sonra polisin kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Dükkân sahibi İbrahim Dönmez, "Hafta sonu yasaklarından dolayı iş yerimizi kapalı tutuyoruz. Sabah geldiğimizde bazı şeylerin ters olduğunu anladık. Camın ve kasanın açık olduğunu gördük, paralar çalınmıştı. Bir hafta evvel de diğer şubeye girmişlerdi. Biz bu hırsızlardan bıktık. Polise haber verdik. Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi.
(SD-MŞ)
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