Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu sepetler el emeği

Bu sepetler el emeği

Malzemeleri ile sepet ören usta

Belediye Başkanı Engelli Kız Naat Irak 

-Ustadan sepet yapım aşamaları
-Sepet ustası Altınok'un açıklamaları
-detaylar

( BALIKESİR -ÖZEL)- Geçimini eli ile yaptığı sepetlerle sağlıyor BALIKESİR

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan İrfan Altınok, son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan ve yerini plastiğin aldığı sepetçiliği, dededen kalma yöntemlerle el işi yaparak yaşatmaya çalışıyor.19 yaşından beri mesleğini sürdüren ve engelli kızı olması sebebiyle evinde çalışan 60 yaşındaki İrfan Altınok, yaptığı sepetleri Sındırgı Belediyesine satarak geçimini sağlıyor. Sındırgı Belediyesine bağlı Akpınar Yaşam Merkezinde de bu sepetler farklı şekillerde kullanılıyor. Dağlardan kesip hazırladığı malzemeleri evinde sepete dönüştüren Altınok, geçimini de bu sepetlerden sağlıyor.Dededen, babadan kendi imkanları ile öğrendiği mesleğini 19 yaşından beri sürdürdüğünü belirten Altınok, "Bazen bozuyor, bazen yapıyorduk, yapamıyorduk. Alıştık artık, köfün yapıyoruz, sepet yapıyoruz, geçinip gidiyoruz. Mesleğini yapmadıktan sonra akşama kadar gez bakalım. O kahve benim, bu kahve benim. O arkadaş benim, bu arkadaş benim dersen ne olur? Hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şeye sahip olamazsın. Bu ne muhtaç eder, ne de doyurur. Bizim zanaatımız bu. Ben günde 10 tane yapıyorum. Tabi önce gidiyorum malzemesini kesip geliyorum, burada örüyorum. Allah razı olsun belediye başkanımıza götürüyoruz, ücretin fazlasını veriyor" dedi.
"Zor bir meslek, sürdürmek de lazım"Mesleğinin zorluklarından bahseden Altınok, "Bu iş zor. Dağdan fındığı kesip gelmek, burada yapıp satmak zor. Neden zor? Bunun için dağa gidiyorsun. Dağda her şeyle karşılaşıyor insan. Bunu ben yapacağım. Can sıkıntısından muhakkak yapacağım ben bunu. Şimdi ben mesela dağın başına çıksam, bir köye gitsem karnımı doyururum. Dereden giderim, bir çubuk keser gelirim. Yaparım bir tane sepet. Götürürüm, abla bunu al, ekmek ver, bir şey ver bana. Karnımı doyururum. Bu olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Geçimimizi sağlayamıyoruz, ev kira, 300 lira aylık. Kız sakat, bir yere gidemiyoruz. Annesi bir yere gidemiyor onu bırakıp da. Bunu da biz iyi kötü yapıyoruz. Belediyeye gidiyoruz. Allah razı olsun belediye başkanımız bize harçlık veriyor, ihtiyaçlarımızı veriyor. Bu sayede geçinip gidiyoruz. Şimdi bunu yapmasak ne yapacağız? Hırsızlık mı yapalım? Allah’ım korusun. Oradan gelecekse hiç gelmesin. Böyle mesleğimizi yapıyoruz, karnımız doyuyor" dedi.
Altınok ölene kadar mesleğini devam ettireceğini belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı