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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bu da duyarlı hırsız...Dolaptan alıp su içtiği şişeyi doldurup geri koydu

Bu da duyarlı hırsız...Dolaptan alıp su içtiği şişeyi doldurup geri koydu

Zanlıların mutfağın penceresinden iş yerine girmesi

Buzdolabı Televizyon Adli Kontrol Ev Hapsi Güvenlik Kamerası 

-Mutfaktan içeri girmeleri
-Geri gelmeleri
-Zanlının dolabı açıp su içmesi
-Şişeyi doldurup dolaba koyması
-İş yerinden gitmeleri
-Bisiklet çalan hırsızlar
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana’da güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda, iş yerine giren hırsız, dolabı açıp su içtikten sonra boşalttığı şişeye su doldurarak geri koyduğu görüldü ADANA

- Adana’da güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında, iş yerine giren zanlının, dolabı açıp su içtikten sonra boşalttığı şişeye su doldurarak geri koyduğu görüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 ev, 6 iş yeri ve bir otomobilden motosiklet, 6 bisiklet, televizyon, kablo ve 10 bin liranın çalışmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis hırsızlığın meydana geldiği yerde güvenlik kamerası taraması yaptı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde zanlılar tek tek tespit edildi.“Boşalttığı su dolu şişeyi doldurup tekrar dolaba koydu”Bu arada bir güvenlik kamerası görüntüsünde iki hırsızın iş yerine mutfak penceresinden girdiği görüldü.
Zanlılardan isminin Mustafa Y.’nin içeri girip burada bir süre tornavida ile çelik kasayı açmaya çalıştığı ancak açamayınca bırakıp tekrar mutfaktan dışarı çıkmak istediği sırada buzdolabını açıp şişedeki suyu içtiği daha sonra da şişeye su doldurup buzdolabına geri koyduğu görüldü.
Polis, şahısların isim ve adreslerini belirledikten sonra eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 6' zanlı tutuklanırken, biri ev hapsi olmak üzere 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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