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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
‘Bu bebek benim’ diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

‘Bu bebek benim’ diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

OLAY ANI

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı İSTANBUL

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- Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yapan ve bebeğinin verilmediğini iddia eden Fas uyruklu bir kadın, başka bir bebeği ‘Bu bebek benim’ diyerek almaya kalkışınca gözaltına alındı. Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanede 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K., bebeğinin ona verilmediğini iddia ederek, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim’ diyerek almaya çalıştı. Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Fas uyruklu S.K.’yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.
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