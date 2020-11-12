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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

- Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

-Belediye başkan adayının kalp krizi geçirdiği anlar

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

Canlı Yayın Başkan Adayı Belediye Başkanı Muhafazakar Sosyal Ağ 


- Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana’nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu. 73 yaşındaki Cyrillo’nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok” denildi.
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