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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bozdağ'da kar sevinci

Bozdağ'da kar sevinci

Bozdağ'dan görüntü

Yılbaşı Yarıyıl Tatili Yasaklar Harekete Geç Kar Yağışı 

-Genel görüntüler
-Kepçenin yol açmasından detaylar

( İZMİR )- Yağan kar Bozdağ'ı beyaza bürüdü İZMİR

- Ege Bölgesi'nin Uludağ'ı olarak adlandırılan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yaşanırken, yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü. Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, sabaha karşı Bozdağ’ı beyaza bürüdü. Yağan kar, bölgede yaşayanları sevindirirken, karla kaplı yollar iş makineleri yardımıyla açıldı. Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, kar yağışını yılbaşından bu yana beklediklerini belirterek, “Malum bu yıl tüm Türkiye’de kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Ödemiş ve Küçükmenderes bölgesinde de çiftçiler için su çok önemli. Kar yağmazsa dereler akmıyor. Bugün yağan kar hem çiftçilerimiz hem de kar sevinci yaşamak isteyen İzmirliler için sevindirici oldu. Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyorlar. Umarız kar yağışı devam eder. Korona yasakları var; ama maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek İzmirlileri yarıyıl tatilinde Bozdağ’a bekliyoruz” dedi.
Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Bozdağ Kayak Merkezinin de açılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirten Balcı, “Ege’nin bu incisini harekete geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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