Botanik bahçesindeki kaktüsleri çaldılar

-Kaya Bahçesi'ndeki kaktüslerden görüntüler

-Çalınan kaktüslerin etiketleri

-Halil Çakan ile röportaj

-Halil Çakan detaylar

-Kopartılan kaktüsten görüntüler

-Çalınan kaktüslerin olduğu bölümden görüntüler



( ADANA -ÖZEL-DRONE)- Adana’da pes dedirten hırsızlık: Kaktüsler çalındı, etiketleri kaldı- Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde sergilenen kaktüslerden bazıları çalındı, birine koparılarak zarar verildi- Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan:- "Buradan bitki çalanlar 4 yıla kadar hapis cezası alabiliyor" ADANA



- Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde sergilenen kaktüslerden bazıları çalındı. Botanik bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, "Bitkiler, doğada kendi ortamlarında yetiştikleri zaman şifalı özelliklerini kazanıyor. Söküp evinize götürürseniz o özelliğini yitiriyor. Botanik bahçesinden bitki çalanlar 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası alabiliyor” dedi.

Çukurova Üniversitesinde 200 dekar alana kurulu olan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, yüzlerce bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların da gezip bilgilenmesine imkan sağlayan bahçede sergilenen bitkilerin birçoğu tıbbi olarak kullanılan şifalı bitkiler olurken bir kısım da zehirli bitkiler yer alıyor. Bahçe içerisinde bulunan ‘Kaya Bahçesi’nde ise 49 türe ait 302 bireyden oluşan bir koleksiyon yer alıyor. Ancak bu bölümde yer alan sarısabır ve şamdan ağacı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınırken altın meşale isimli kaktüsün ise bir kısmı koparılarak çalındı. "Onlar söküyor biz dikiyoruz" ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaktüsü çalanlara sitemde bulunarak, “Sergilenen bitkileri sökmemek gerekir çünkü onlardan sonra gelenler de bunlardan faydalanacak. Bazı bitkilerin sadece etiketleri kalmış. Burası doluydu ama maalesef insanlar bunları söküp eve götürüyor, evlerinde yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden halkımızın bilinçlenmesini bekliyoruz. Onlar söküyor biz geri dikiyoruz devamını getiriyoruz çünkü bir gün gelecek insanlar bunun böyle olmadığını buranın korunması gerektiğinin farkına varacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Çiçekler yerinde kalsın” Sökülüp çalınan bitkilerin ev ortamında yetişmesinin mümkün olmadığını belirten Çakan, “Evde bakımını bilmedikleri için bilmedikleri bir canlı ile uğraşıyorlar. Evde yetişen bitkinin örneğin aloeverayı eve götürdüğünüz zaman onun şifalı özelliği kayboluyor. Bitkiler, doğada kendi ortamlarında yetiştikleri zaman şifalı özelliklerini kazanıyor. Evinize götürüp onu evde kullanırsanız burada ki şifa özelliklerini görmeyebilirsiniz. Çokta bir faydası olmuyor. Bırakın bitkiler yerinde kalsın. İstediğiniz zaman gelip ziyaret edin. Çiçekler yerinde kalsın” ifadelerini kullandı. “Çalanlara 4 yıla kadar hapis cezası” Botanik Bahçesi’nden bitki çalanların 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini vurgulayan Çakan, daha sonra şunları söyledi: “Halkımıza özellikle uyarayım bu tür alanlara geldiğiniz de bitkilere zarar vermeyin. Özellikle Avrupa’da ki botanik bahçelerine gittiğiniz de bunların hiçbirini yapamazsınız çünkü çok ağır cezaları var. Bizim hemen hemen yerde kameralarımız var ve bu kameralar sürekli kayıt altında. İnsanlar eğer burada izinsiz bitki sökme işine girdiğinde biz kanuni ve hukuki işlemleri uyguluyoruz. Bu bitkiyi de söken kişi kameradan tespit edilecektir. Tespit edildiği zaman ağır cezaları var, nasıl ki güvenlik kamerasından hırsızlar yakalanıyorsa burada da aynı şekilde. Keşke böyle bir şey zorunluluğunda kalmasaydık ama maalesef böyle bilinçsiz insanlar var.” Öte yandan Prof. Dr. Halil Çakan, vatandaşlara, “Burada ki bitkilerin sadece etiketi kalmış. Eğer buradaki bitkileri söküp götürürseniz sadece etiketler kalır. Yazık” sözleriyle uyarılarda bulundu.



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