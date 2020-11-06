Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Botanik bahçesindeki kaktüsleri çaldılar

Botanik bahçesindeki kaktüsleri çaldılar

Bahçeden drone ile görüntüler

Şifalı Bitkiler Şifalı Bitki Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız 

-Kaya Bahçesi'ndeki kaktüslerden görüntüler
-Çalınan kaktüslerin etiketleri
-Halil Çakan ile röportaj
-Halil Çakan detaylar
-Kopartılan kaktüsten görüntüler
-Çalınan kaktüslerin olduğu bölümden görüntüler

( ADANA -ÖZEL-DRONE)- Adana’da pes dedirten hırsızlık: Kaktüsler çalındı, etiketleri kaldı- Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde sergilenen kaktüslerden bazıları çalındı, birine koparılarak zarar verildi- Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan:- "Buradan bitki çalanlar 4 yıla kadar hapis cezası alabiliyor" ADANA

- Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde sergilenen kaktüslerden bazıları çalındı. Botanik bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, "Bitkiler, doğada kendi ortamlarında yetiştikleri zaman şifalı özelliklerini kazanıyor. Söküp evinize götürürseniz o özelliğini yitiriyor. Botanik bahçesinden bitki çalanlar 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası alabiliyor” dedi.
Çukurova Üniversitesinde 200 dekar alana kurulu olan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, yüzlerce bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların da gezip bilgilenmesine imkan sağlayan bahçede sergilenen bitkilerin birçoğu tıbbi olarak kullanılan şifalı bitkiler olurken bir kısım da zehirli bitkiler yer alıyor. Bahçe içerisinde bulunan ‘Kaya Bahçesi’nde ise 49 türe ait 302 bireyden oluşan bir koleksiyon yer alıyor. Ancak bu bölümde yer alan sarısabır ve şamdan ağacı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınırken altın meşale isimli kaktüsün ise bir kısmı koparılarak çalındı. "Onlar söküyor biz dikiyoruz" ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaktüsü çalanlara sitemde bulunarak, “Sergilenen bitkileri sökmemek gerekir çünkü onlardan sonra gelenler de bunlardan faydalanacak. Bazı bitkilerin sadece etiketleri kalmış. Burası doluydu ama maalesef insanlar bunları söküp eve götürüyor, evlerinde yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden halkımızın bilinçlenmesini bekliyoruz. Onlar söküyor biz geri dikiyoruz devamını getiriyoruz çünkü bir gün gelecek insanlar bunun böyle olmadığını buranın korunması gerektiğinin farkına varacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.
“Çiçekler yerinde kalsın” Sökülüp çalınan bitkilerin ev ortamında yetişmesinin mümkün olmadığını belirten Çakan, “Evde bakımını bilmedikleri için bilmedikleri bir canlı ile uğraşıyorlar. Evde yetişen bitkinin örneğin aloeverayı eve götürdüğünüz zaman onun şifalı özelliği kayboluyor. Bitkiler, doğada kendi ortamlarında yetiştikleri zaman şifalı özelliklerini kazanıyor. Evinize götürüp onu evde kullanırsanız burada ki şifa özelliklerini görmeyebilirsiniz. Çokta bir faydası olmuyor. Bırakın bitkiler yerinde kalsın. İstediğiniz zaman gelip ziyaret edin. Çiçekler yerinde kalsın” ifadelerini kullandı. “Çalanlara 4 yıla kadar hapis cezası” Botanik Bahçesi’nden bitki çalanların 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini vurgulayan Çakan, daha sonra şunları söyledi: “Halkımıza özellikle uyarayım bu tür alanlara geldiğiniz de bitkilere zarar vermeyin. Özellikle Avrupa’da ki botanik bahçelerine gittiğiniz de bunların hiçbirini yapamazsınız çünkü çok ağır cezaları var. Bizim hemen hemen yerde kameralarımız var ve bu kameralar sürekli kayıt altında. İnsanlar eğer burada izinsiz bitki sökme işine girdiğinde biz kanuni ve hukuki işlemleri uyguluyoruz. Bu bitkiyi de söken kişi kameradan tespit edilecektir. Tespit edildiği zaman ağır cezaları var, nasıl ki güvenlik kamerasından hırsızlar yakalanıyorsa burada da aynı şekilde. Keşke böyle bir şey zorunluluğunda kalmasaydık ama maalesef böyle bilinçsiz insanlar var.” Öte yandan Prof. Dr. Halil Çakan, vatandaşlara, “Burada ki bitkilerin sadece etiketi kalmış. Eğer buradaki bitkileri söküp götürürseniz sadece etiketler kalır. Yazık” sözleriyle uyarılarda bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı