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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Olay anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Sığınma Sığınma Evi Kadın Sığınma 


- Bayrampaşa’da cani koca boşanmak isteyen eşini süt almak için markete gittiği sırada önce sürükleyerek götürmeye çalıştı, sonra ise sokak ortasında defalarca bıçakladı. Yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı. Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde yaşındı. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Tülay Taş isimli kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş’tan boşanmak istedi. 22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle yapan Aleyna Tülay Taş, koruma tedbirinin olduğu kadın sığınma evine gitmek istemediği için Bayrampaşa’da yaşayan annesinin evine yerleşti. Süt almak için çıktı, eşi tarafından defalarca bıçaklandı 2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşinin sürükleyerek götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında defalarca bıçakladı. Aleyna Tülay Taş kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu. Cani koca kısa sürede yakalandı Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor. Cani kocanın eşini defalarca bıçakladığı o dehşet anları kamerada Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cani kocanın eşini götürmeye çalıştığı bu sırada gitmek istemeyen işen defalarca bıçakladığı ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.
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