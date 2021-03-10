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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boş lojmanlardan hırsızlık yapan 8 şüpheli yakalandı

Boş lojmanlardan hırsızlık yapan 8 şüpheli yakalandı

şahısların görüntüsü

( ÇANKIRI )- Kamu kurum lojmanlarının hırsızlık yapan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı ÇANKIRI

Güzergah Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Su Sayacı Polis Ekipleri 


- Çankırı'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kamu kurumlarının lojmanlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kamu kurumlarına ait boş haldeki lojmanlardan 250 kalorifer peteği, 5 su sayacı, 143 musluk bataryası ve musluk gibi malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek olayın faillerinin farklı tarih ve saatlerce geldikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şahısların özellikle gece vakti lojmanların çevresinde kapalı kasa minibüs ile geldikleri, gözcü olarak da bir kişi bıraktıkları ve iki binek araç ile ve olay yerine gidip gelindiği tespit edildi.Araçların gidiş güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın faillerinin B.T., H.G, B.Ö., R.K., S.M., M.Ö., A.S. ve B.K. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Şahısların üç ayrı grup halinde hareket ettiği anlaşılırken şahısların ayrıca açık kasa bir kamyonet ile de hurda yüklü şekilde kayıtlara takıldığı belirlendi. Şahıslardan M.Ö. kent merkezindeki bir hurdacıya çalıntı malzemelerin bir kısmını satarken yakalandı. Diğer şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.M.'nin kentteki başka bir hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilirken aramalarda bulunan hurda malzemelerin çalınması esnasında kullandığı değerlendirilen boru anahtarı ve demir kesme makasına da el konuldu.Şüpheli şahısların çaldıkları hurdaları Ankara'da sattıkları, suçtan elde ettikleri geliri ise paylaştıkları anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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