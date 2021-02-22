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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Borcu olan arkadaşını vurup, arabadan attı; aracını yıkarken polise yakalandı

Borcu olan arkadaşını vurup, arabadan attı; aracını yıkarken polise yakalandı

Güvenlik kamera görüntüsü

Sosyal Medya Genç Kız Kız Arkadaş Akalan Güvenlik Kamerası 

-Zanlıların çıkışı

( İSTANBUL - GÜVENLİK KAMERASI)- Silahlı saldırgan oto yıkamada yakalandı İSTANBUL

- Esenyurt'ta kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşı ile birlikte tuzağa düşüren şüpheli dehşeti yaşattı. Arkadaşını otomobilin içinde silahla vuran şüpheli, araçtan atarak kaçtı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli oto yıkamada arabasını temizlerken yakalandı. Olay, 12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında Esenyurt'un Gökevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamaması üzerine kız arkadaşı E.D. ile birlikte plan kurdu. Sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan E.D., A.P ile görüşmek istedi. Mesajlara karşılık veren A.P., görüşme talebini kabul etti. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobilleri ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. Bu sırada kız arkadaşını bırakan C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi.
Şahsı ve aracı oto yıkamaya ekipler, C.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, olayı itiraf etti. Olayda kullanılan 2 tabancayı bir arsaya gömdüğünü söyledi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi. A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (ÖFA
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