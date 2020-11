Boncuk tsunamiden böyle kurtuldu

-boncuktan detay

-boncuk sahibi Tuğçe Dal ile röp.



( İZMİR -ÖZEL)- Sular taşınca nereye gideceğini bilemedi yüzerek kurtuldu İZMİR



- Merkez üstü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami vuran Sığacık mahallesinin maskotu boncuk ismindeki köpeğin sulardan yüzerek kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sığacık mahallesinin maskotu haline gelen Boncuk tsunami sularına kapıldı. Biranda yükselen sular nedeniyle nereye gideceğini şaşıran Boncuk yüzerek sahibinin yanına kadar gitti. Masa ve sandalyelere çıkan boncuk suların onları da götürdüğünü fark edince sahil kenarında restoranı olan sahibinin kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Bir masanın üzerine çıkan boncuk son anda kurtuldu. Tuğçe Dal sokaktan sahiplendiği köpeğinin sulara kapılmamasına sevindi. O anlar ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Köpeğin sahibi Tuğçe Dal köpeğinin kurtulmasına sevindiğini belirterek “ Ben kalaiçinde arkadaşlarımın yanındaydım. Eşim içeri çağırmış köpeğimizi ama içeri girmemiş korkudan su basınca yüzerek sandalyelerin üzerine çıkmış, normalde suyu hiç sevmez. Kapıyı açınca eşim yüzerek içeri girmiş. İçerdeki devrilen masaların üzerine çıkarak kendini korumuş. Kaleiçinin maskotudur Boncuk herkes onu soruyor zaten” dedi.

(EA-



loading...