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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bolu’ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak

Bolu’ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak

- BAŞKAN ÖZCAN AÇIKLAMA

Pons Belediye Başkanı Lyon Gesi Hayvan 

-- YAPILACAK HEYKEL FOTOSU

( BOLU )- Bolu Belediye Başkan Özcan: "Hayvanat bahçelerinde ayının memleketi Bolu yazıyor"-"Sazana sahip çıkıyoruz da ayıya neden sahip çıkmıyoruz?" BOLU

- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bozayının memleketinin Bolu olduğunu belirterek, 10 metrelik bozayı heykeli dikeceklerini söyledi.

'Bozayımıza sahip çıkmak bizim görevimiz' diyen Başkan Özcan, "Sazana sahip çıkıyoruz da ayıya neden sahip çıkmıyoruz?" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bozayının memleketinin Bolu olduğunu ve Bolu’yu simgelediğini belirterek, 10 metrelik bozayı heykeli dikeceklerini söyledi.

Turizm açısından heykellerin ve anıtların önemli olduğun da belirten Özcan, bunun vatandaşlar tarafından hakaret olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.
“Bunda garip olan ne?” Yapılacak olan 10 metrelik bozayı heykeli hakkında açıklamalarda bulunan Özcan, “Ayı hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz. Bana sen Bolululara hakaret mi ediyorsun?' diyorlar. Yahu ne hakareti. Berlin'in ve Moskova'nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız? Bunda garip olan, tuhaf olan ne? Benden önceki belediye başkanı “Sazan” koymuş. Bolululara sazan mı demek istemiş? Sazana sahip çıkıyoruz da ayıya neden sahip çıkmıyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer Bolu turizm şehri olacaksa, bu tür heykellere, anıtlara alışmamız lazım. İnsanların fotoğraf çektirebileceği ve o fotoğraf görüldüğünde Bolu’da olduğunu birilerinin bilmesini sağlamaya çalışıyorum. Nasıl çekirdek çitleyen eşek görüldüğünde akla Eskişehir geliyorsa, Bolu’yu da akla getirecek objeleri koymaya devam edeceğiz. Bu ayı ise ayı, kızıl geyik ise kızıl geyik, manda ise manda. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bunu yapmak için de kasamızdan milyonlar harcamayacağız. Büyük kısmını sponsor desteğiyle yaptıracağız" ifadelerini kullandı. (FC-HFV-
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