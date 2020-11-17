Bolu’da, park halindeki tekstil ürünü yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

-- OTO YIKAMA ÇALIŞANLARI VE İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ (AMATÖR KAMERA)

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN SOĞUTMA ÇALIŞMASI

-- DETAYLAR



( BOLU )- Alev alev yanan tıra binen sürücünün yardımına oto yıkama çalışanları koştu BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeyken dorse kısmı alev alev yanan tekstil ürünü yüklü tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda tırın yanma anları güvenlik kameralarını yansıdı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Lübnan’a tekstil ürünü götüren 34 APJ 60 plakalı tır sürücüsü Mehmet Sinan Avcı, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Aracını park ettikten sonra tesiste dinlenen Avcı, dışarı çıktığında tırın dorsesinden alevler yükseldiğini gördü. Büyük panik yaşayan sürücü, yanan tıra binerek dinlenme tesisine 300 metre uzaklıkta bulunan oto yıkamanın önüne götürdü. Tırın çekici kısmını dorseden ayıran Avcı, oto yıkamada bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Oto yıkama çalışanlarının tırdaki yangını söndürememesi üzerine Avcı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tünel ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tırın dorse kısmındaki yangın söndürüldü. İş makinesiyle tırdan indirilen tekstil ürünü malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın anı güvenlik kamerasında Avcı’nın dinlenme tesisi önüne park ettiği tırın dorse kısmında başlayan yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki tırın dorsesinde kıvılcımlar şeklinde başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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