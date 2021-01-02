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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum sahillerinde sessizlik

Bodrum sahillerinde sessizlik

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yılbaşı 

-KUMBAHÇE SAHİLİ

( MUĞLA -DRONE) MUĞLA

- Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da büyük ölçüde uyulduğu, sahillerin sokakların ise sessizliğe büründüğü görüldü.
31 Aralık akşamı saat 21.00 başlayan ve 4 Ocak sabah saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde de tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda çok az sayıda insan görülürken, sahil şeritlerinde ise kimsenin olmadığı görüldü.
Türküye’nin en ünlü sahillerinde biri olan Bitez sahili ise havadan görüntülendi. Bom boş kalan sahil, ürpertici bir sessizliğe büründü.
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