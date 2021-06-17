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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum’da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum’da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

güvenlik kamera görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

Çatışma Polis Memuru Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Silah Kaçakçılığı 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Yahşi Mahallesi Giritli Sokak üzerinde 2 polisin silahlı saldırıya uğradığı ve polislerden 26 yaşındaki Ercan Yangöz’ün şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Arabanın arkasından motosikletle giden polisleri otomobilin önünü kestikten sonra 1 polisin şehit edildiği 1 polisin ise yaralandığı çatışma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Suçunu itiraf ettiÇarşamba günü saat 17.30 sularında, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak üzerindeki olayda 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan’ın da yaralandığı olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından polis memurunu silahla ateş ederek şehit ettiğini itiraf ettiği öğrenilen 47 yaşındaki “Çakal” lakaplı F.Ö'nün silah kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok suç kaydı olduğu belirtildi. Olayın ardından 4 kişi Bodrum’da polisin şehit edildiği bölgede kıskıvrak yakalanırken 2 kişi ise Aydın’ın Söke ilçesinde yakalanmıştı. Gün boyu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısının toplamda 15 kişiye yükseldiği bildirilirken olayla ilgili soruşturma ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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