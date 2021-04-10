BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Cilvegözü'nden Suriye'ye geçti



- Birleşmiş milletler (BM) 75. Genel kurul başkanı Volkan Bozkır, Reyhanlı'da olan BM deposunu ziyaret etti. Bozkır, daha sonra Suriye'de yapılan çalışmaları incelemek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Sınır ötesine geçen Bozkır, burada Birleşmiş Milletler'in yardım faaliyetlerini yerinde inceleyecek. Ardından Türkiye'ye bulunan Suriyeli göçmenlerin kaldığı kampları ziyaret edecek.



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