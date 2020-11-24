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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BİTLİS - Ahlatlı şehit askerler Erdoğan Gökbulak ve Halit Topuz kabirleri başında anıldı

BİTLİS - Ahlatlı şehit askerler Erdoğan Gökbulak ve Halit Topuz kabirleri başında anıldı

- Ahlat Şehitliğinden Genel ve Detaylar - Dua Okunması - Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç'ın Konuşması - Kurum Amirlerine Plaket Takdimi - Törenin Sona ErmesiAhlatlı şehit askerler Erdoğan Gökbulak ve Halit Topuz kabirleri başında anıldıBİTLİS (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1997'de şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Topuz için kabirleri başında anma töreni düzenlendi.
Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Ahlat Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an - ı Kerim okundu, dualar edildi. Programda Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç, şehitliğin çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ardıç ve şehit aileleri, şehitliğin çevre düzenlemesi, onarım ve tadilat işlerine destek sunan Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve kurum amirlerine plaket takdim etti. Mezarlıktaki programın ardından katılımcılar, şehit Gökbulak ile Topuz'un ailelerini evlerinde ziyaret etti. Programa, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Metin Ertaş, kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı.

Şehit Şehit Asker Anma Töreni Şehit Aileleri 

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