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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitcoin hesabı için adam kaçıran 4 şüpheli polis tarafından yakalandı

Bitcoin hesabı için adam kaçıran 4 şüpheli polis tarafından yakalandı

Şüphelilerin polislerin arasından emniyetten çıkarılışı

Hacker Kamera Güvenlik Kamerası Gözaltı Harekete Geç 

-Polis otosuna bindirilişleri
-Kaçırılan şahsın, araçtan indirilirken görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de Bitcoin hesabındaki paraları ele geçirmek için kendilerini polis olarak tanıtarak bir şahsı silah zoruyla kaçırdıkları ileri sürülen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran gecesi merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu üzerindeki bir restoranın önünde, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Ş.Ö. (28) isimli şahsı, kafasına silah dayayıp bir araca bindirerek kaçırdı. Ş.Ö’nün Bitcoin hesabındaki paraları 'hacker' marifeti ile almak istedikleri öne sürülen şüpheliler, bunda başarılı olamayınca şahsı, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde araçtan indirerek uzaklaştı.Ş.Ö'nün şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için bölgede bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden aracın plakasını belirleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden M.B.Y'i Tarsus ilçesinde, C.Y ve M.T'yi Adana'da ve S.Y'yi ise Mersin merkezde yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma ve cebir, tehdit, hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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