Bisiklet hırsızlığı kamerada



- Samsun’un Bafra ilçesinde bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı. Olay, 2 gün önce 19.30 sıralarında Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönercide çalışan İbrahim Baki bisikletini iş yeri önüne park etti. İş yerinin önünde park halinde olan bisiklet, bir süre etrafı kolaçan eden henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Bisikleti çalan şahıs bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikleti çalınan İbrahim Baki, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Ekipler kimliği belirlemeyen bisiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. (ŞU-SLH-

