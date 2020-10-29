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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 


- Gaziantep'te, bir apartmana girerek bisiklet çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde farklı tarihlerde 2 adresten meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir apartmanına girerek üst katlarda bulunan bisikleti çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. (SVY-SD-
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