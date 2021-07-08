Bisiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı

-Bisikleti binip uzaklaşması

-Bisikletin çalındığı yer

-Sitenin dış görüntüsü



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da bir sitenin bahçesinden bisiklet çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde buluna bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin etrafı çevrili bahçesine giden kimliği belirsiz şahıslar burada bir süre yerde oturduktan sonra gözlerine kestirdikleri bisikletlerden birini aldı. Bisiklete binen hırsız hızla olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bisikletin sahibi site sakini, jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayına karışanların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

