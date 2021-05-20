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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Biri gözetledi, diğeri çaldı

Biri gözetledi, diğeri çaldı

Güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-İşyeri genel görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinin önünden motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'ta Sercan Demirhan'a ait 16 PG 509 plakalı motosiklet gece işyeri önünden park halindeyken çalındı. Sabah işyerine gelen Demirhan motosikletinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Gece saat 05.30 sıralarında işyerinin önüne gelen biri çocuk iki kişi tarafından motorun çalındığını gören Demirhan durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan iki hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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