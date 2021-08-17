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Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bir şey bulamayınca turşu çaldılar

Bir şey bulamayınca turşu çaldılar

Güvenlik kamera görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Göreme Kadın Hırsız 

-Bahçe katına giren kadın hırsızlar
-Turşu bidonlarını çalma anı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Avcılar’daki turşu hırsızları kameraya yansıdı İSTANBUL

- Avcılar’da 2 katlı evin bahçe katına giren 2 kadın hırsız, çalacak malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Killi Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçe katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı erken saatlerde Avcı ailesinin evine 2 kadın hırsız girdi. Hırsızlardan biri evin bahçesine girerken bir hırsız ise sokakta bekleyerek etrafı gözetledi. Değerli değerli bir şey göremeyen hırsızlar masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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