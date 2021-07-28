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Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu

Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu

Güvenlik kamerası görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç 


- Küçükçekmece’de bir gün önce işe başladığı iş yerinin kasasını soyan adam güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işe bir gün önce başlayan adam, dükkanda kimsenin olmadığı zaman dilimini fırsat bilerek harekete geçti. Kasanın yanına giden çalışan, içinde bulunan bin TL 'yi aldı. Daha sonra paraları arka cebine koyan adam kaçtı. Hırsızlık anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (ZA- Mİ
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