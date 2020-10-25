Bir gecede 8 motosiklet birden çaldılar...O anlar kamerada

-Olay yerlerinden aktüel görüntüler



( AFYON KARAHİSAR)-4 kişilik hırsızlık çetesinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasında-İterek götürdükleri motosikleti böyle çaldılar AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir gece farklı adreslerden 8 motosiklet çalındı. 4 kişinin gerçekleştirdiği olayda şahısların bir motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Şuhut ilçesinde meydan geldi. İlçedeki mahallelere dadanan hırsızlar 8 değişik adresten farklı kişilere ait motosikletleri çalan şahıslar kayıplara karıştı. 4 kişi olan şüphelilerinde 2 grup halinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin gittikleri bir adresten park halindeki motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin çevrede gözcülük yaparken diğer şahsın ise motosikleti iterek çalması ve ardından çalıştırarak gözlerden kaybolması yer alıyor. Pazar ve Altıgöz Mahallelerinde yaşanan olayda şahıslar bir gecede 8 motosikleti birden çalarken, motosiklet sahipleri ise yaşanan olayın ardından polise giderek şikayetçi oldular. Polis ekipleri ise şikayetler üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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