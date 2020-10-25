Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bir gecede 8 motosiklet birden çaldılar...O anlar kamerada

Bir gecede 8 motosiklet birden çaldılar...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik Kamerası Karahisar Hırsızlık Çetesi Hırsız Aktüel 

-Olay yerlerinden aktüel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)-4 kişilik hırsızlık çetesinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasında-İterek götürdükleri motosikleti böyle çaldılar AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir gece farklı adreslerden 8 motosiklet çalındı. 4 kişinin gerçekleştirdiği olayda şahısların bir motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Şuhut ilçesinde meydan geldi. İlçedeki mahallelere dadanan hırsızlar 8 değişik adresten farklı kişilere ait motosikletleri çalan şahıslar kayıplara karıştı. 4 kişi olan şüphelilerinde 2 grup halinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin gittikleri bir adresten park halindeki motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin çevrede gözcülük yaparken diğer şahsın ise motosikleti iterek çalması ve ardından çalıştırarak gözlerden kaybolması yer alıyor. Pazar ve Altıgöz Mahallelerinde yaşanan olayda şahıslar bir gecede 8 motosikleti birden çalarken, motosiklet sahipleri ise yaşanan olayın ardından polise giderek şikayetçi oldular. Polis ekipleri ise şikayetler üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı