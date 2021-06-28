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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu

Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu

kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Ticari Taksi Hastane İncil Kamera Güvenlik Kamerası 

-Yaralıdan detaylar
-Ambulansın gelmesi ve yaralıyı alması
-kaza yerinden detaylar

( GAZİANTEP )-Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa ticari taksi çarptı GAZİANTEP

- Gaziantep’te, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa ticari taksi çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0982 plakalı Citroen marka ticari taksinin çarpmasıyla yere savruldu. Bir anlık dalgınlığı ile yola bakmadan çıkan yaya, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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