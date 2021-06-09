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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİNGÖL - Şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurdu

BİNGÖL - Şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurdu

- Çatıların uçtuğu anın güvenlik kamerasına yansıması - Uçan çatı parçaları Bingöl 'de şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurduBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de şiddetli fırtına nedeniyle tekstil atölyelerinin çatısı uçtu.Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Simani Mahallesi'ndeki tekstil atölyelerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.Çatıların uçma anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçi servisinin atölyenin önünden geçtiği sırada çatıların uçtuğu görülüyor.Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, hasar tespit çalışmasının havanın normalleşmesiyle yapılacağı öğrenildi.

Şiddetli Fırtına Güvenlik Kamerası Yansıma Hasar Tespit İşçi Servisi 

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