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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl kısıtlama ile sessizliğe büründü

Bingöl kısıtlama ile sessizliğe büründü

- Bingöl sokaklar detaylar

Yılbaşı Kontrol Noktası Trol 

-- genel detaylar
-- Polis kontrol noktası detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yılbaşını kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kentin en işlek Genç , Kültür Caddeleri ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi de kısıtlama ile sessizliğe büründü. 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek kısıtlama kapsamında valilik koordinesindeki kolluk kuvvetleri ise kentin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları kurarak uygulamaya başladı.
Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte yıl başı ile ilgili de gerekli her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. (MAÇ-HİV-
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