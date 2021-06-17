Binbir surat hırsızlık şüphelisi polisler tarafından böyle yakalandı

-motosikletin incelenmesi,

-polis aracına bindirilmesi,

-motosikletin sahibine teslim edilmesi,

-adliyeye çıkarılması



( ANTALYA ) - (ÖZEL)- Çaldığı motosiklet üzerinde polise yakalanan hırsız ne olduğunu anlayamadı- Her seferinde farklı kıyafetle hırsızlık yapan şüphelinin üzerinde bu kez belediye personeli kıyafetiyle ortaya çıktı ANTALYA



- Hırsızlık yaparken giydiği kıyafetler nedeniyle adı binbir surat’a çıkan ve bir çok hırsızlık olanının faili olarak aranan hırsızlık şüphelisi, çaldığı motosikletle gezerken polisler tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken Ne olduğunu anlayamayan ve kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Son 1 hafta içerisinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan Kurtuluş’un, dikkat çekmemek için fırıncı ve kurye kıyafetinin ardından belediye personel kıyafeti giydiği gözlendi. Manavgat’ın yanı sıra Alanya’da çok sayıda motosiklet ve açıktan hırsızlık olayının faili olarak aranan 14 Haziran akşamı 1’er saat arayla motosiklet, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Barış K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarında yakalandı. 3 gün önce çaldığı motosikletle yakalanan Barış K.'nın dikkat çekmemek için üzerinde Manavgat Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik ekiplerinin giydiği fosforlu yelek ile başında kask olması dikkatlerden kaçmadı. Polisleri görünce kaçmaya çalışan Kurtuluş, güçlükle yakalanarak kelepçelendi. Geçtiğimiz günlerde Külliye yakınlarında 3 ayrı tur otobüsünden kablo çalmak suçundan mahkeme tarafından araması da bulunan Barış K.'nın 3 gün önce çaldığı motosiklet ile 10 Haziran tarihinde jandarma bölgesinden çaldığı motosiklet sakladığı yerde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Dikkat çekmemek için kıyafet değiştiriyordu Barış K.'nın hem dikkat çekmemek, hem de sokağa çıkma yasağına takılmamak için son günlerde yaptığı hırsızlıklarda sokağa çıkma yasağı olmayan fırıncı ve kurye kıyafetleri giydiği belirlendi. Kıyafetler nedeniyle uzun süredir yakalanamayan Barış K.'nın binbir surat olarak adlandırıldığı bildirildi.

Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanma anı güvenlik kamerasında Barış K.'nın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş ekiplerince takibe alınan Barış K. Yayla Mahallesinden Barbaros Bulvarına çıkmak isterken polisten kaçamadı. Ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi. Barış K. üzerindeki belediye personeli kıyafeti nedeniyle rahat olduğu gözlendi. Motosiklette hırsızlık malzemeleri bulundu Barış K.'nın yakalandığında kullandığı motosikletin oturağının altında bulunan bölmede hırsızlık olaylarında kullandığı eldivenler, şapka, maket bıçağı, bant ve poşit içerisinde çalıntı olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi. (AK-

