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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Binadan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı

Binadan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı

Hırsızın bisikleti çalmak için fırsat kollamasından detaylar,

Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri Hırsız Polis 

-bisikletin çalınma anlarına ait detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir apartmandan bisiklet çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. Her çocuğun hayali olan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken hırsızın panik tavırları dikkat çekti. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Seyrantepe Mahallesinde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren M.Ş. isimli şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Bisikletin çalınma anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken hırsızın panik tavırları dikkat çekti. Çalıntı bisikleti satın aldığı tespit edilen M.E. isimli şahısta polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. (FP-SD-
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